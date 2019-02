Theo Bos: ’Goud zou heel vet zijn’

Met zijn 35 jaar is ’oudgediende’ Bos nog altijd iemand om rekening mee te houden. De keirin is een oude liefde, die na zijn wegcarrière weer volledig is opgebloeid. „Dit vind ik mooi ja. Ik ben al heel wat keren naar Japan geweest om daar wedstrijden te rijden in de zomer, geweldig. Het tactische spelletje ligt mij heel goed en de laatste jaren gaat het ook weer lekker”, aldus Bos, die vorige maand in Hong Kong de laatste World Cup van het jaar won.

Vice-olympisch kampioen Büchli is voor velen de topfavoriet, ook getuige zijn wereldbeker-zeges in Berlijn en Londen deze winter. De 26-jarige stilist onder de krachtpatsers vindt ook van zichzelf dat hij het aan zijn stand verplicht is om de wereldtitel te pakken. „Ik moet zeker in de finale staan en dan op het podium rijden. Maar ik wil gewoon winnen, sterker nog, ik móet eigenlijk winnen als je mijn resultaten vanaf de Olympische Spelen ziet. Alleen tijdens de WK vorig jaar in Apeldoorn viel mijn vierde plaats tegen. Ik heb wat goed te maken en ik zou balen als ik dit keer geen wereldkampioen word. Ik jaag al jaren op die titel.”

Bos weet wel hoe het is om de regenboogtrui om zijn schouders te krijgen op dit spectaculaire nummer, waar zes coureurs in de finale strijden om het goud. Al is dat inmiddels wel weer even geleden. „Bordeaux 2006. Of het nog een keer kan? Ja, waarom niet? Ik voel me goed en heb dit seizoen drie keer in een finale van een World Cup gestaan. En als ik daar weer in slaag, kan ik met een beetje geluk ook winnen. Dat zou wel heel vet zijn en een mooie bekroning zijn voor al het harde werken.”