’Luis Suarez mag weg bij FC Barcelona’

„Sommige maatregelen zullen drastisch zijn en we zullen eervol afscheid moeten nemen van enkele spelers die ons alles hebben gegeven. Er zijn spelers die moeten vertrekken om anderen te halen”, zo tekende AS op uit de mond van Bartomeu.

Het lijkt erop dat Suarez, inmiddels 33 jaar, een van de voetballers is die mag vertrekken. De Uruguayaan won sinds de zomer van 2014 maar liefst dertien prijzen met Barcelona, maar werd door de voorzitter niet in een rijtje met spelers geschaard die per se in Camp Nou dienen te blijven.

„Wie er vertrekken? Dat zal in overleg met de nieuwe coach en directie worden besloten. Sommigen van hen weten het al en is het lang geleden verteld. We zullen netjes met alle spelers in gesprek gaan om de situatie uit te leggen. Het zijn legendarische voetballers, die alle eer moeten krijgen.”

FC Barcelona had voor de coronacrisis bovendien al een nieuwe spits in het vizier: Lautaro Martínez van Internazionale. Er vonden zelfs gesprekken plaats. „We zullen met de nieuwe coach praten om te zien hoe hij hier naar kijkt.”

Volgens Bartomeu blijft Lionel Messi ’een fundamenteel onderdeel’ van de nieuwe weg die onder Koeman zal worden ingeslagen. „Deze nieuwe fase gaan we in met dezelfde leider, met Leo Messi. Er begint misschien een nieuwe cycli, maar we bevinden ons nog steeds in het Messi-tijdperk.”

Ook om de nek van Frenkie de Jong hangt een bordje met ’niet te koop’. Hetzelfde geldt voor Marc-Andre ter Stegen, Ansu Fati, Clement Lenglet, Nelson Semedo, Antoine Griezmann en Ousmane Démbélé, zo benadrukte de preses.