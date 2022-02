Sport Kort: Bonevacia snelt naar indoortitel 400 meter in Nederlands record

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bonevacia snelt naar indoortitel 400 meter in Nederlands record

14.28 uur: Liemarvin Bonevacia heeft bij de NK indooratletiek zijn titel op de 400 meter geprolongeerd. De 32-jarige atleet won de finale in het Omnisport van Apeldoorn in een tijd van 45,48, een stevige verbetering van zijn Nederlands record. Hij haalde een halve seconde af van zijn oude recordtijd van 45,99.

Isayah Boers won het zilver in 46,38, het brons was voor Tony van Diepen in 46,88.

Dortmund-verdediger Meunier lang aan de kant met blessure

13.33 uur: Thomas Meunier komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. De rechtsback van Borussia Dortmund, tevens Belgisch international, meldt op Instagram dat hij een pees in zijn dijbeen heeft gescheurd.

Meunier (30) kwam voor het laatst op 6 februari in actie. Uit onderzoek is nu gebleken dat hij een pees aan de achterkant van zijn dijbeen heeft gescheurd. „In maart en april ben ik zeker niet beschikbaar voor ’BVB’. Tot snel voor nieuwe avonturen”, schrijft Meunier bij een foto waarop hij poseert met krukken.

Eind maart voetbalt België vriendschappelijk tegen Ierland en Burkina Faso. Daarvoor zou Meunier sowieso niet worden geselecteerd omdat bondscoach Roberto Martinez al eerder aankondigde alleen spelers met minder dan 50 interlands achter hun naam op te roepen. Meunier kwam inmiddels 54 keer uit voor de Rode Duivels.

Ethiopische atlete Yehualaw verbetert wereldrecord 10 kilometer

12.56 uur: De Ethiopische atlete Yalemzerf Yehualaw heeft in een wegwedstrijd in het Spaanse Castellón het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De 22-jarige atlete, lid van het NN Running Team van Jos Hermens, liep 29.14 minuten en haalde 24 seconden af van de vorige mondiale recordtijd van 29.38, die op naam stond van de Bahreinse atlete Kaldikan Gezahegne.

Yehualaw kwam na 5 kilometer door in 14.28, de tweede tijd ooit geklokt op deze afstand op de weg. Haar tempo zakte in de tweede helft van de race iets in, maar de 14.46 was snel genoeg om als eerste vrouw onder de 29.30 te duiken.

Op de baan zijn nu nog twee atletes met betere tijden op de 10.000 meter. De Ethiopische Letesenbet Gidey liep vorig jaar in Hengelo 29.01,03. Sifan Hassan liep een paar dagen eerder op dezelfde baan bijna solo 29.06,82. Hassan veroverde in Tokio olympisch goud op deze afstand.

Leeds United-trainer Bielsa moet per direct vertrekken

12.40 uur: Marcelo Bielsa moet vertrekken als trainer van de Engelse voetbalclub Leeds United. De nummer 16 van de Premier League heeft dat besluit een dag na het ruime verlies (0-4) thuis tegen Tottenham Hotspur genomen. Volgens voorzitter Andrea Radrizzani was het voor hem „de moeilijkste beslissing uit zijn tijd bij Leeds United gezien alle successen van Marcelo bij de club.”

Bielsa was sinds juni 2018 trainer bij de club uit Leeds. Onder leiding van de 66-jarige Argentijn promoveerde Leeds in 2020 naar de Premier League. Vorig seizoen eindigde de club nog als negende in de hoogste Engelse competitie, maar nu staat Leeds in de degradatiezone.

„We bevinden ons op een precaire positie en ik denk dat het nu het juiste moment is om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen, zodat dit in de beslissende fase van het seizoen impact kan hebben”, aldus Radrizzani. De aanstelling van de nieuwe coach wordt maandag verwacht.

Jaspers in finale World Cup Turkije

11.37 uur: Dick Jaspers, de nummer één van de wereldranglijst, heeft zich in de Turkse hoofdstad Ankara geplaatst voor de finale van het wereldbekertoernooi. In een machtige maar zeer spannende aprtij versloeg hij de Italiaan Marco Zanetti met het kleinst mogelijke verschil 50-49.

De Italiaan, die tweede op de ranglijst staat, kreeg als eerste een machtpunt die de mist in ging. Ook Jaspers zal zijn eerste poging om de partij te winnen verloren gaan. Maar toen Zanetti ook zijn tweede poging in rook zag opgaan, tikte Jaspers de partij in 38 beurten uit.

Later op de dag speelt Jaspers de finale tegen de winnaar van de partij tussen de Vietnamees Quyet Chien Tran en de lokale favoriet Tayfun Tasdemir.