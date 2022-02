Sport kort: Dick Jaspers naar finale World Cup Turkije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Jaspers in finale World Cup Turkije

11.37 uur: Dick Jaspers, de nummer één van de wereldranglijst, heeft zich in de Turkse hoofdstad Ankara geplaatst voor de finale van het wereldbekertoernooi. In een machtige maar zeer spannende aprtij versloeg hij de Italiaan Marco Zanetti met het kleinst mogelijke verschil 50-49.

De Italiaan, die tweede op de ranglijst staat, kreeg als eerste een machtpunt die de mist in ging. Ook Jaspers zal zijn eerste poging om de partij te winnen verloren gaan. Maar toen Zanetti ook zijn tweede poging in rook zag opgaan, tikte Jaspers de partij in 38 beurten uit.

Later op de dag speelt Jaspers de finale tegen de winnaar van de partij tussen de Vietnamees Quyet Chien Tran en de lokale favoriet Tayfun Tasdemir.