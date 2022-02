Sport Kort: Oekraïense floretschermers weigeren aan te treden tegen Rusland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oekraïense floretschermers weigeren aan te treden tegen Rusland

20.52 uur: De Oekraïense floretschermers hebben zondag tijdens de wereldbekerwedstrijd voor teams in Caïro geweigerd aan te treden tegen Rusland. Klod Joenes, Andrii Pogrebniak, Daniil Hoida en Maksim Haravski bereikten door een zege op Singapore de tweede ronde en zouden daarin tegenover de afvaardiging van Rusland op de loper komen. In plaats daarvan zwaaiden ze, uiteraard gekleed in de landskleuren geel en blauw, met borden met teksten als ’Stop de oorlog! Red Oekraïne!’.

Het Russische viertal bereikte uiteindelijk de finale en verloor daarin van de Verenigde Staten, met 45-34. Het brons was voor Italië, dat in de tweede ronde te sterk was Nederland (45-32). Daniel Giacon, Elisha Yuno en Teun Jans Kohneke vormden het Oranje-trio, dat in de eindrangschikking veertiende werd. Er deden in Caïro 22 landen mee.

Goud en brons voor turnster Volleman in Cottbus

18.38 uur: Turnster Tisha Volleman keert met een gouden en een bronzen medaille terug van de wereldbekerwedstrijd in de Duitse plaats Cottbus. Op het zogenoemde Turnier der Meister was de Eindhovense zaterdag de beste in de finale op de brug met ongelijke leggers. Een dag later volgde het brons op vloer.

Volleman had op brug het meest te duchten van landgenote Sanna Veerman. Ze kwam uit op een score van 13,333. Veerman, geboren Volendamse, kreeg 13,166 achter haar naam, waarmee ze tweede werd.

Op vloer was de score van Volleman (12,133) voldoende voor brons, het goud ging naar de Spaanse Alba Petisco: 12,900.

Veerman turnde op zondag nog de balkfinale, maar bleef met een score van 11,466 steken op de achtste plaats. Hier was de Oekraïense Daniela Batrona de beste: 13,200.

Motorcrosser Coldenhoff negende en derde bij seizoensopening MXGP

18.35 uur: Motorcrosser Glenn Coldenhoff is bij de opening van het MXGP-seizoen negende en derde geworden. In de Grote Prijs van Groot-Brittannië finishte hij als derde in de tweede manche. De 31-jarige Coldenhoff staat nu vijfde in het klassement, zijn landgenoten Brian Bogers en Calvin Vlaanderen respectievelijk gedeeld negende en elfde na het eerste raceweekend.

De eerste manche werd gewonnen door de Sloveen Tim Gajser. Hij moest genoegen nemen met de tweede plek in race 2. Die werd gewonnen door de Spanjaard Jorge Prado.

Regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings moest de start van het seizoen in Winchester aan zich voorbij laten gaan omdat hij nog herstellende is van een breuk in zijn linkervoet.

De eerste Grote Prijs van het seizoen werd een week uitgesteld vanwege de storm van vorig weekend.

Hijs Hokij verovert ijshockeybeker

18.14 uur: De ijshockeyers van UltimAir Hijs Hokij hebben de nationale beker veroverd. De Haagse ploeg versloeg zondag in De Uithof Unis Flyers Heerenveen met 3-2 (1-0 1-1 1-1). Grote man bij de thuisploeg was Jeffrey Melissant met twee doelpunten en een assist.

Melissant opende de score na een minuut of 10 in de eerste periode en verruimde die in de tweede tot 2-0 op aangeven van Jay Huisman. Roope Nikkilä, een van de Finnen in Friese dienst, bracht de spanning terug. Dat deed hij in de derde periode nogmaals, nadat Ronald Wurm voor 3-1 had gezorgd. Toen restten er minder dan 5 minuten zuivere speeltijd. Te weinig voor Heerenveen om nog een verlenging af te dwingen.

Jaspers wint wb-toernooi in Turkije

18.08 uur: De krachtsverschil in de finale van het wereldbekertoernooi driebranden in Turkije, was overduidelijk in het voordeel van Dick Jaspers. Met ruime cijfers 50-23 in 18 beurten (2.631/1.210) heeft hij de Vietnamees Quet Chien Tran verslagen en daarmee het eerste toernooi - van de zeven die dit jaar op de kalender staan - op zijn naam geschreven.

Het is zijn 26e overwinning van een wereldbekertoernooi.

Dat de Brabander de finale wist te bereiken was op zich al een wonder te noemen aangezien hij twee keer in dit toernooi door het oog van de bekende naald was gekropen. Jaspers toonde zich zeer verheugd met deze overwinning omdat hij zich realiseerde dat hij twee keer langs op rand van de afgrond heeft gebalanceerd.

Door deze zeg heeft Jaspers zijn nummer één positie op de wereldranglijst verstevigd en heeft inmiddels 215 punten voorsprong op de Italiaan Marco Zanetti, die 2e staat.

Duitse tafeltennisster Han wint Europe Top 16

De Duitse tafeltennisster Han Ying heeft de Europe Top 16 op haar naam gebracht. De in China geboren verdedigster versloeg de Russische Polina Michailova zondag in de finale in vier games: 11-8 14-12 13-11 11-7. De Nederlandse Britt Eerland deed ook mee aan het toernooi in de Zwitserse plaats Montreux. Ze strandde in de tweede ronde. De Roemeense Bernadette Szocs was haar met 4-2 de baas.

Bij de mannen ging de titel naar de Sloveen Darko Jorgic. Hij was in de enerverende eindstrijd iets beter dan de Zweed Truls Moregardh: 4-3 (8-11 5-11 11-9 10-12 11-1 12-10 12-10).

De Europese Top 16 is bedoeld voor de beste spelers van Europa.

Van Zundert zevende in Challenge Cup

17.02 uur: Lindsay van Zundert is in het IJssportcentrum Tilburg zevende geworden op de Challenge Cup, het internationale toernooi dat tevens gold als Nederlands kampioenschap. De 17-jarige Brabantse kunstrijdster, die tijdens de Olympische Spelen van Beijing verraste met de achttiende plaats, kwam uit op een puntentotaal van 150,97.

Het totaal was aanzienlijk minder dan onlangs in China (175,81), maar ruim voldoende om haar nationale titel te prolongeren ten koste van haar enige concurrente Niki Wories (137,02). In de korte kür zaterdag ontliepen de twee elkaar weinig: 51,14 tegen 50,43. Wories werd twaalfde overall.

De toernooiwinst ging naar Rino Matsuike. De Japanse was een klasse apart en werd door de jury gewaardeerd met 224,34. In de vrije kür zondag kreeg ze bijna 20 punten meer dan de Amerikaanse Lindsay Thorgren, die in de rangschikking wel de Hongaarse Jülia Lang passeerde en het zilver greep. Hun eindscore waren respectievelijk 186,22 en 168,54.

In het paarrijden werd het duo Daria Danilova/Michel Tsiba tweede met 149,40, bijna 10 punten meer dan hun Nederlandse rivalen Nika Osipova/Dmitry Epstein. Het Russische paar Karina Akopova/Nikita Rachmanin won met 189,33.

Van der Vleuten derde in GP Doha

15.42 uur: Maikel van der Vleuten is zondag als derde geëindigd in de Grote Prijs van Doha, gedoteerd met 400.000 euro prijzengeld. De Brabantse springruiter bleef met de ruin Beauville Z, waarmee hij in Tokio olympisch brons veroverde, in beide manches foutloos. Ook in de barrage liep de Nederlandse combinatie geen strafpunten op. De eindtijd van 36,73 was echter niet genoeg voor de zege.

Die ging in het fraaie Al Shaqab-complex naar Marcus Ehning op de rug van Stargold, dankzij een snelle wending na een hindernis in het begin van het parcours: 0-33,98. De Duitser verdiende er ruim 135.000 euro mee. De Zweedse amazone Evelina Tovek (Winnetou de la Hamente Z) was Van der Vleuten een paar tienden te snel af. Het verschil in beloning (80.000 tegen 43.000 euro) was aanzienlijk.

Harrie Smolders (Bingo du Parc) en Jur Vrieling (Long John Silver 3) kwalificeerden zich eveneens voor de beslissende omloop op tijd. Smolders maakte geen fouten maar reed niet voluit en werd vierde. Vrieling maakte wat meer vaart maar ook een springfout. De ruiter uit het Groningse dorp Holwierde werd zesde achter de grote favoriet Henrik von Eckermann (King Edward), de olympisch kampioen uit Zweden.

Een groot deel van de wereldtop deed mee in Doha, omdat daar volgende week ook de Global Champions Tour begint.

Valverde (41) wint nieuwe rittenkoers in Galicië

15.26 uur: De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde is winnaar geworden van de Gran Camino, een nieuwe vierdaagse rittenkoers in het Spaanse Galicië. De slotetappe, een individuele tijdrit over ruim 15 kilometer, werd gewonnen door Mark Padoen van de ploeg Education First. Vorig jaar baarde de Oekraïner opzien door twee bergritten te winnen in het Critérium du Dauphiné, toen nog in dienst van Bahrain.

Valverde eindigde in de tijdrit, ook nog achter zijn landgenoot Jesús Herrada, als derde en stootte daarmee de Canadees Michael Woods (10e in de tijdrit) van de eerste plek. Voor de 41-jarige renner van Movistar betekende het zijn 133e overwinning sinds hij in 2002 professioneel wielrenner werd. Valverde heeft aangekondigd aan het einde van dit jaar zijn loopbaan te beëindigen. Hij won in de Gran Camino ook de derde etappe.

Schaatstitels op natuurijs voor Harink en Jonkers

14.40 uur: De schaatsers Jordy Harink en Luna Jonkers hebben in het Zweedse Luleå de nationale titel op natuurijs veroverd. Beiden kwamen na respectievelijk 150 en 100 kilometer solo over de streep. Op het ijs van de Bottenviken waren de omstandigheden totaal anders dan twee dagen eerder, toen Marthijn Mulder en Ineke Dedden de eerste grand prix daar wonnen.

Een snijdende wind deed de pelotons al snel uit elkaar slaan. Harink, uit de ploeg van Royal A-ware, bemoeide zich bij de mannen vanaf het begin met de strijd voorin. Maar de 26-jarige rijder uit Rouveen smeet nu eens niet met zijn krachten. Dat bleek de juiste strategie. In de voorlaatste ronde kon hij wegrijden uit de kopgroep om solo over de streep te komen. Achter hem won Niels Overvoorde de strijd om plaats twee voor Björn Bakker.

„Ik reed al zo vaak goed op natuurijs en elke keer zat ik er net naast. Nu pak ik dan eindelijk een echt grote prijs”, sprak Harink tevreden. „Ik denk dat ik echt rustiger ben geworden en dat ik steeds beter begrijp hoe je kan winnen. Als de anderen niet willen rijden, prima, dan rijd ik ook niet. Daar heb ik me vandaag ook niet toe laten verleiden.”

Even eerder had Jonkers het marathonpeloton verrast bij de vrouwen. De 21-jarige schaatsster uit de ploeg van Cenned komt uit bij de beloften, maar liet iedereen achter zich. Niemand was bestand tegen haar vlucht op vier ronden voor het einde. Terwijl de studente uit Groningen al lang was gefinisht, won Dedden de sprint om plaats twee voor Elsemieke van Maaren.

Voor Jonkers zijn het haar eerste races op natuurijs. „Hier loert het gevaar overal. Ik durfde pas aan een overwinning te denken toen ik de streep in zicht had. En nu sta ik hier als Nederlands kampioene. Het is echt ongelooflijk”, aldus Jonkers.

Dortmund-verdediger Meunier lang aan de kant met blessure

13.33 uur: Thomas Meunier komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. De rechtsback van Borussia Dortmund, tevens Belgisch international, meldt op Instagram dat hij een pees in zijn dijbeen heeft gescheurd.

Meunier (30) kwam voor het laatst op 6 februari in actie. Uit onderzoek is nu gebleken dat hij een pees aan de achterkant van zijn dijbeen heeft gescheurd. „In maart en april ben ik zeker niet beschikbaar voor ’BVB’. Tot snel voor nieuwe avonturen”, schrijft Meunier bij een foto waarop hij poseert met krukken.

Eind maart voetbalt België vriendschappelijk tegen Ierland en Burkina Faso. Daarvoor zou Meunier sowieso niet worden geselecteerd omdat bondscoach Roberto Martinez al eerder aankondigde alleen spelers met minder dan 50 interlands achter hun naam op te roepen. Meunier kwam inmiddels 54 keer uit voor de Rode Duivels.

Ethiopische atlete Yehualaw verbetert wereldrecord 10 kilometer

12.56 uur: De Ethiopische atlete Yalemzerf Yehualaw heeft in een wegwedstrijd in het Spaanse Castellón het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De 22-jarige atlete, lid van het NN Running Team van Jos Hermens, liep 29.14 minuten en haalde 24 seconden af van de vorige mondiale recordtijd van 29.38, die op naam stond van de Bahreinse atlete Kaldikan Gezahegne.

Yehualaw kwam na 5 kilometer door in 14.28, de tweede tijd ooit geklokt op deze afstand op de weg. Haar tempo zakte in de tweede helft van de race iets in, maar de 14.46 was snel genoeg om als eerste vrouw onder de 29.30 te duiken.

Op de baan zijn nu nog twee atletes met betere tijden op de 10.000 meter. De Ethiopische Letesenbet Gidey liep vorig jaar in Hengelo 29.01,03. Sifan Hassan liep een paar dagen eerder op dezelfde baan bijna solo 29.06,82. Hassan veroverde in Tokio olympisch goud op deze afstand.

Leeds United-trainer Bielsa moet per direct vertrekken

12.40 uur: Marcelo Bielsa moet vertrekken als trainer van de Engelse voetbalclub Leeds United. De nummer 16 van de Premier League heeft dat besluit een dag na het ruime verlies (0-4) thuis tegen Tottenham Hotspur genomen. Volgens voorzitter Andrea Radrizzani was het voor hem „de moeilijkste beslissing uit zijn tijd bij Leeds United gezien alle successen van Marcelo bij de club.”

Bielsa was sinds juni 2018 trainer bij de club uit Leeds. Onder leiding van de 66-jarige Argentijn promoveerde Leeds in 2020 naar de Premier League. Vorig seizoen eindigde de club nog als negende in de hoogste Engelse competitie, maar nu staat Leeds in de degradatiezone.

„We bevinden ons op een precaire positie en ik denk dat het nu het juiste moment is om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen, zodat dit in de beslissende fase van het seizoen impact kan hebben”, aldus Radrizzani. De aanstelling van de nieuwe coach wordt maandag verwacht.

Jaspers in finale World Cup Turkije

11.37 uur: Dick Jaspers, de nummer één van de wereldranglijst, heeft zich in de Turkse hoofdstad Ankara geplaatst voor de finale van het wereldbekertoernooi. In een machtige maar zeer spannende aprtij versloeg hij de Italiaan Marco Zanetti met het kleinst mogelijke verschil 50-49.

De Italiaan, die tweede op de ranglijst staat, kreeg als eerste een machtpunt die de mist in ging. Ook Jaspers zal zijn eerste poging om de partij te winnen verloren gaan. Maar toen Zanetti ook zijn tweede poging in rook zag opgaan, tikte Jaspers de partij in 38 beurten uit.

Later op de dag speelt Jaspers de finale tegen de winnaar van de partij tussen de Vietnamees Quyet Chien Tran en de lokale favoriet Tayfun Tasdemir.