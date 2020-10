Oranje na verlies Roemenië in EK-groep bij Georgië of Macedonië

Als Roemenië de poule had gewonnen, was het land op het EK in de groepsfase in een groep met Nederland en Oekraïne terechtgekomen. Nu komt de winnaar van de ontmoeting tussen Georgië en Macedonië in de EK-poule van Nederland. Georgië versloeg donderdag Wit-Rusland (1-0), Noord-Macedonië was te sterk voor Kosovo (2-1).

In de beslissende wedstrijd voor een plaats in de eindronde speelt IJsland nu tegen Hongarije, dat in het andere duel in deze groep met 3-1 won bij Bulgarije. De beslissende wedstrijd is op donderdag 12 november.

Gylfi Sigurdsson van Everton scoorde voor rust twee keer voor IJsland. Na ruim een uur maakte Alexandru Maxim het weer spannend, door namens de Roemenen een strafschop te benutten.

Aan de play-offs nemen zestien landen mee, verdeeld over vier poules. De vier groepswinnaars mogen in de zomer volgend jaar deelnemen aan de eindronde.