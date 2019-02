Van Persie sluit imposante carrière af zonder prijs

Robin van Persie treurt. Afscheid nemen met een prijs is de aanvoerder van Feyenoord niet gegund. Ⓒ ANP Pro Shots

ROTTERDAM - Robin van Persie wilde zijn carrière afsluiten met een hoofdprijs in zijn allerlaatste seizoen. Het is hem niet gegund. De topscorer aller tijden van Oranje en de beste voetballer van Feyenoord in de laatste dertig jaar zag de kans om de KNVB-beker aan zijn prijzenkast toe te voegen uit zijn handen glippen.