Oppermachtige Novak Djokovic wint voor negende keer Australian Open

Het is na de eindzeges in 2019 en 2020 de derde keer op rij dat Djokovic zich in Melbourne tot winnaar kroont. Eerder lukte hem dat tussen 2011 en 2013 ook al drie keer op rij. Nole staat door zijn overwinning nu op achttien grandslamtitels, twee minder dan de ’koplopers’ Roger Federer en Rafael Nadal.

Voor de 25-jarige Medvedev was het zijn tweede grandslamfinale. De Rus ging tijdens de US Open-finale van 2019 ten onder tegen Nadal en die eindstrijd was een stuk spannender dan die van deze zondagochtend in Melbourne. Tegen Nadal wist Medvedev een 2-0 achterstand nog te repareren, waarna hij uiteindelijk in de beslissende vijfde set toch het hoofd moest buigen.

Zoveel veerkracht was Medvedev tijdens deze editie van de Australian Open niet gegeven. Djokovic had binnen vijf kwartier tennis een 2-0 voorsprong te pakken en de frustratie van Medvedev kwam aan het eind van de tweede set aan het oppervlak. Nadat Djokovic 5-2 voor was gekomen sloeg de Rus zijn racket stuk op de grond. In de daaropvolgende game haalde Djokovic de set rustig binnen.

Op voorhand had Medvedev zich ongetwijfeld niet kansloos geacht, want van de laatste vier ontmoetingen met Djokovic had de Rus er drie gewonnen. Een nieuwe zege was hem deze zondag echter niet gegeven. Met een overtuigende 6-2 in de laatste set haalde Djokovic de eindzege in Melbourne binnen. Op de opslag van Medvedev greep hij zijn eerste wedstrijdpunt met een smash. Djokovic was vorig jaar in Melbourne voor het laatst de beste op een grandslamtoernooi. Op de US Open werd hij gediskwalificeerd, op Roland Garros verloor hij in de finale van Nadal en Wimbledon ging vanwege het coronavirus niet door.

Fysieke problemen

In de eerste week van het toernooi had Djokovic nog te maken met fysieke problemen. Hij liep in de derde ronde tegen Taylor Fritz een buikspierblessure op en moest vrezen voor uitschakeling. Hij won die partij echter in vijf sets. In de twee partijen die daarop volgden had hij vier sets nodig, net als in de tweede ronde. In de halve finales, tegen de Rus Aslan Karatsev, was Djokovic naar eigen zeggen weer pijnvrij. In de finale maakte hij ook een zeer fitte indruk.

„Daniil is een van de pittigste tegenstanders die ik in mijn loopbaan ben tegengekomen”, sprak Djokovic na afloop. „Het is voor mij een rollercoaster geweest in de laatste weken”, verwees de Serviër onder meer naar zijn fysieke malheur. „Het is een succesvol toernooi geweest, ondanks alle omstandigheden en uitdagingen, maar de organisatie kan trots zijn. Bedankt dat jullie het mogelijk hebben gemaakt”, aldus Djokovic, die zijn laatste dankwoord uitsprak naar de baan. „Ik hou iedere keer meer van je”, zei hij, verwijzend naar zijn negen eindzeges in de Rod Laver Arena.

Alleen Nadal won één toernooi vaker

Djokovic heeft de Australian Open nu vaker gewonnen dan Federer Wimbledon. Bij de mannen schreef alleen Nadal een enkel grandslamtoernooi vaker op zijn naam. De 34-jarige Spanjaard zegevierde dertien keer op Roland Garros. Een record dat waarschijnlijk nooit meer zal worden verbroken, wellicht alleen aangescherpt door Nadal zelf.

Nog altijd is Djokovic foutloos wat betreft finales in Melbourne. Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray (vier keer), Rafael Nadal (twee keer) en deze keer dus Medvedev gingen tegen hem ten onder. Niemand kon hem ooit aan in de eindstrijd Down Under. Volgend jaar nummer 10 in Melbourne? Het zou niemand verbazen.

Zaterdag had Naomi Osaka bij de vrouwen de titel al gepakt, door in de finale Jennifer Brady te verslaan. Osaka heeft nu de laatste vier grandslamtoernooien waarbij ze in de finale kwam, gewonnen.