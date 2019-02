De Roon hoopt na wereldgoal op ’FIFA-opwaardering’

„Trying to get that shot power on FIFA to 99”, twitterde De Roon bij een filmpje van zijn fabuleuze afstandsschot dat Atalanta in Florence op een 2-3 voorsprong zette. Het heenduel in de halve finale van de Coppa Italia eindigde uiteindelijk in 3-3.

Met de opmerking knipoogde De Roon naar het computerspel FIFA, waar ’99’ de maximale waarde is voor ’shot power’, ofwel de schietkracht die een speler in zijn benen heeft. In FIFA 19 is die waarde voor De Roon vastgesteld op 74, dus wie weet draagt zijn prachtige goal tegen Fiorentina bij aan een opwaardering voor FIFA 20...