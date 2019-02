Leclerc geeft gas en nadert ’pole-tijd’ Hamilton in Barcelona

De Monegask klokte 1.16,231 in de ochtendsessie op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. Daarmee was hij slechts 6 honderdsten verwijderd van de rondetijd waarmee Lewis Hamilton vorig jaar poleposition veroverde voor de Grand Prix van Spanje.

Ferrari was niet het enige team dat de snelheid even goed wilde testen. Alexander Albon dook in de Toro Rosso ook onder de 1.17 (1.16,882). Lando Norris bleef er in zijn McLaren net boven (1.17,084), evenals Pierre Gasly in zijn Red Bull: 1.17,091.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was duidelijk nog niet met snelheid bezig. Hij reed op hardere banden vooral heel veel ronden in zijn Mercedes. De Brit legde er 85 af.