Luiten opent met dertiende plaats in Oman

De Bleiswijker noteerde 69 slagen in de eerste ronde, 3 onder par. Hij bezet daarmee de gedeelde dertiende plaats in de tussenstand. Zijn achterstand op koploper Kurt Kitayama is drie slagen. De Amerikaan legde de eerste achttien holes op Al Mouj Golf in Muscat af in 66 slagen (-6).

Luiten maakte vijf birdies, maar ook twee bogeys. Hij eindigde zondag als tiende in het toernooi uit het World Golf Championship in Mexico en klom daardoor naar de 66e plaats op de wereldranglijst. Op de jaarranking van de Europese Tour staat hij zevende.