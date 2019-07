Wiegman: ’ Ik denk dat ik wel lekker kan slapen’

Team USA trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe en kroonde zich zo voor de vierde keer tot de beste ploeg ter wereld, na 1991, 1999 en 2015. „Echt uitgespeelde kansen hebben we niet gehad”, zei Wiegman tegenover de NOS.

De bondscoach had voor de eindstrijd haar tactiek aangepast aan het offensieve spel van de Amerikaanse voetbalsters. „We hadden wel door dat als we hetzelfde zouden doen als we deden eerder in het toernooi, dat zij wel raad wisten met de iets grotere ruimtes. De 4-5-1-formatie pakte redelijk uit, maar wij kwamen niet tot aanvallen toe”, zei Wiegman. „Tot aan de penalty kon het alle kanten op. Die penalty was vervelend, echt een mokerslag. Na de 2-0 overwogen we 3-4-3 te gaan spelen, maar het werd toen echt gatenkaas.”

Ook voor Wiegman waren het emotionele weken, maar na het EK in eigen land wist ze enigszins wat ze kon verwachten. „Je zit in je eigen wereld. Maar ik was erop voorbereid en daarom was het niet echt een achtbaan”, stelde Wiegman. „Maar ik denk dat ik wel lekker kan slapen de komende dagen. De media hebben een enorme impact op ons team. Daar moeten we aan wennen, want dat hoort erbij.”

Wiegman beleefde met de Oranje Leeuwinnen twee jaar geleden haar eerste grote successen. In eigen land werd destijds de Europese titel veroverd. In de finale werd Denemarken met 4-2 geklopt. De Nederlandse voetbalsters werden toen met een grachtentocht door Utrecht gehuldigd.