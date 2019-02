Büchli en Bos naar halve finales keirin

Daarvoor moesten ze in hun heat bij de beste vier eindigen. Büchli deed dat overtuigend door zijn race te winnen. De Noord-Hollander pakte eerder twee keer brons op een WK, in 2013 en 2014, en veroverde zilver op de Spelen van Rio 2016.

Ook voor de 35-jarige Bos gaat het toernooi donderdagavond verder. De wereldkampioen van 2006 werd derde in zijn heat, onder meer achter de Australiër Matthew Glaetzer. Büchli en Bos hadden beiden de herkansingen nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinales.

Vrouwen

Laurine van Riessen heeft bij de laatste zestien bereikt op de sprint. De Leidense deed dat door in de eerste ronde de Zuid-Koreaanse Lee Hye-jin te verslaan. Van Riessen rijdt later donderdagmiddag nog in de achtste finales.

Voor Hetty van de Wouw zit het sprinttoernooi er na de eerste ronde op. De Mexicaanse Luz Daniela Gaxiola was te sterk voor de 20-jarige WK-debutante uit Kaatsheuvel. Van de Wouw komt zaterdag weer in actie op de 500 meter tijdrit.