Büchli en Bos naar herkansingen op keirin

Daarvoor was een plaats bij de beste twee nodig in hun heat. Beiden keren later in de middag terug op de piste voor de herkansingen.

Bos, zesde in zijn heat, zag de Australiër Matthew Glaetzer en de Japanner Yudai Nitta zich rechtstreeks kwalificeren. Büchli passeerde achter de Duitser Marc Jurczyk, de Brit Jack Carlin en de Pool Krzysztof Maksel de finish als vierde.

Büchli maakte woensdag nog deel uit van de ploeg die het goud won op de teamsprint. Hij nam een van de drie races als derde man voor zijn rekening.