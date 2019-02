Büchli overtuigend naar finale, Bos eruit

Theo Bos slaagde daar in de andere halve finale niet in. Bos, de wereldkampioen van 2006, zag zijn halve finale eerst worden stilgelegd omdat het vermoeden bestond dat hij te vroeg voor de scooter, waarachter de zes renners hun eerste rondjes rijden, was gekomen.

Dat bleek niet zo te zijn en Bos herhaalde zijn tactiek door vanuit zesde positie zo snel mogelijk de kop te nemen. Hij hield het niet vol en zag het hele veld voorbij komen met de Duitser Stefan Bötticher als snelste. Ook de Fransman Sébastien Vigier en de Japanner Yudai Nitta gaan om de medailles rijden.

Vrouwen

Laurine van Riessen heeft de kwartfinales bereikt op de sprint. De Leidse deed dat door de Australische Kaarle McCulloch te verslaan. Van Riessen (31) neemt het in de kwartfinale op tegen de Française Mathilde Gros, de 19-jarige Europees kampioene op het onderdeel keirin en Frans kampioene op de sprint.

Eerder had Van Riessen al gewonnen van de Zuid-Koreaanse Lee Hye-jin. De kwartfinales zijn donderdagavond. Vrijdag gaat het sprinttoernooi verder met de halve finales. Van Riessen, die deel uitmaakt van de commerciële ploeg Beat, eindigde afgelopen winter in de wereldbeker één keer als derde en sloot het klassement af als zesde. Op de WK van vorig jaar in Apeldoorn haalde ze eveneens de laatste acht.

Van de Wouw

Voor Hetty van de Wouw zit het sprinttoernooi er na de eerste ronde op. De Mexicaanse Luz Daniela Gaxiola was te sterk voor de 20-jarige WK-debutante uit Kaatsheuvel. Van de Wouw komt zaterdag weer in actie op de 500 meter tijdrit.