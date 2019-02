Gasly crasht voor tweede keer in Barcelona

De 23-jarige Fransman parkeerde zijn auto in bocht 9 van het Circuit de Catalunya in de muur, waarna de testsessie voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Op het eerste gezicht lijkt Gasly er weinig aan over te hebben gehouden. Hij kon om zijn beschadigde wagen heen lopen. De Fransman is naar het ziekenhuis om verder te worden onderzocht.

Pierre Gasly is opnieuw gecrasht. Ⓒ Screenshot

Baan gerepareerd

De baan moet worden gerepareerd en de Formule 1-bolide verwijderd van het Spaanse circuit. Het kan daarom even duren voordat de sessie wordt hervat. Gasly had donderdag 65 ronden gereden en zijn beste tijd was 1.17,091.

Gasly moest vorige week dinsdag de middagsessie ook vroegtijdig afbreken. De Fransman raakte de controle over zijn bolide kwijt en belandde in de vangrail van kunststof.