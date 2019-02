Oranje gaat strijd aan met Duitsland in uitverkochte ArenA

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt de donderdag daarvoor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd, tegen Wit-Rusland in De Kuip. Voor die wedstrijd zijn nog wel kaarten beschikbaar. Estland en Noord-Ierland zijn de andere twee tegenstanders van Oranje in de kwalificatiepoule voor het EK, waaruit de eerste twee zich plaatsen voor het eindtoernooi.

Oranje trof Duitsland vorig jaar twee keer in de nieuwe Nations League. Het thuisduel in Amsterdam eindigde toen in een ruime 3-0 zege, terwijl het Nederlands elftal in de uitwedstrijd terugkwam van een 2-0 achterstand: 2-2.