Barcelona laat Alba gaan voor 500 miljoen

De in de overeenkomst van de linksback vastgelegde transferclausule is 500 miljoen euro, meldt Barcelona. De geboren Catalaan speelde in de jeugdopleiding van Barcelona, maar brak door bij Valencia. In 2012 betaalde de Catalaanse club 10 miljoen euro om hem terug te halen naar Barcelona.

Transfergeruchten

Alba (29) speelde 282 wedstrijden voor de Spaanse topclub, waarin hij veertien keer doel trof. Ondanks veel transfergeruchten heeft de 67-voudig Spaans international altijd gezegd zich thuis te voelen bij Barcelona.

„Ik voel me heel goed bij Barcelona en als het aan mij ligt, blijf ik de rest van mijn carrière bij deze club. Ik zie mij nergens anders spelen”, zei Alba eerder.