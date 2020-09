Live F1: Verstappen valt uit in GP Italië

Onze Formule 1-verslaggever Erik van Haren is ter plekke en doet via tweets live verslag van de race:

Verstappen, de nummer 2 van het WK-klassement, die in de afgelopen zes races steeds het podium haalde, eindigde op Monza nog nooit bij de eerste drie. Verstappen weet dat zijn Red Bull op de lange rechte stukken van het Italiaanse circuit snelheid tekortkomt ten opzichte van de Mercedessen. De zwarte bolides waren in de kwalificatie een klasse apart. De onbedreigde WK-leider Lewis Hamilton veroverde weer pole position, Valtteri Bottas eindigde als tweede. Carlos Sainz (McLaren) en Sergio Pérez (Racing Point) vormen de tweede startrij.

„Het is gewoon geen goed weekeinde voor ons”, mopperde Verstappen. „We hebben van alles geprobeerd, maar uiteindelijk rijd ik steeds dezelfde rondetijden. Dat geeft aan dat er geen goede balans in de auto zit. We gingen dit seizoen in met de veronderstelling dat we met Mercedes konden vechten. Nu staan we op Monza achter een McLaren en een Racing Point. Dat is gewoon niet goed. We gaan voor de derde plaats vechten in de race. Maar daar ben ik hier niet voor.”