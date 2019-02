LIVE EXTRA - Willem II en AZ strijden om finaleplaats

Willem II moet het doen zonder Marios Vrousai. De Griekse aanvaller is geblesseerd. Hij wordt voor eigen publiek vervangen door de Armeniër Aras Özbiliz.

Vrousai opende afgelopen zondag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen AZ (2-1) de score voor de Tilburgers. Trainer Adrie Koster heeft voor het bekerduel verder geen wijzigingen aangebracht in zijn basisteam.

Willem II bereikte veertien jaar geleden voor het laatst de eindstrijd. De formatie van toenmalig trainer Robert Maaskant ging in de finale met 4-0 ten onder tegen PSV. Wilfred Bouma, Phillip Cocu, Ji-Sung Park en Jan Vennegoor of Hesselink zorgden destijds voor de doelpunten.

AZ wil dit jaar na twee verloren finales eindelijk weer eens de ’Dennenappel’ omhoog houden. Vorig jaar was Feyenoord in De Kuip te sterk (3-0) voor de formatie van John van den Brom, twee jaar geleden ging de ploeg ten onder (2-0) tegen Vitesse. De laatste bekerwinst van de Alkmaarders dateert van 2013. Dankzij treffers van Adam Maher en Jozy Altidore werd PSV met 2-1 verslagen.

Volg het duel tussen Willem II en AZ van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

AZ staat in de competitie vierde en Willem II tiende, maar een uitgemaakte zaak dat de Alkmaarders winnen is het allerminst. In de competitie was Willem II zowel afgelopen zondag in Tilburg (2-1) als tijdens de heenronde in Alkmaar (0-2) de baas over de ploeg van John van den Brom.