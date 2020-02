’Prima donna’ Suzanne Schulting is uit op revanche in Dordrecht

Suzanne Schulting tijdens een persconferentie in het Dordrechts Museum, in aanloop naar de ISU World Cup Shorttrack Finals. Ⓒ ANP

DORDRECHT - De Prima Donna van de shorttracksport staat te springen om morgen de splinters uit het ijs te rijden van de Sportboulevard in Dordrecht. Suzanne Schulting, olympisch, wereld en Europees kampioene gaat in de laatste World Cup van het seizoen op jacht naar nog meer titels. „Het is heel vet dat ik bijna elke wereldbeker, behalve Montreal, met goud op een individuele afstand naar huis ben gegaan. Daar ga ik dit weekend ook voor.”