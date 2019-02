Fulham ontslaat Ranieri: ’Het viel allemaal tegen’

De club liet donderdag weten oud-speler Scott Parker voorlopig als opvolger te hebben aangesteld. Dat gebeurde een dag nadat de club in de Premier League verloor (2-0) bij Southampton. Met 17 punten staat Fulham op de negentiende plaats. Alleen Huddersfield Town (14 punten) doet het tot nu toe slechter. Fulham trok in januari nog Ryan Babel aan, international van Oranje.

Begrip

Ranieri was pas sinds november in functie, nadat hij de toen weggestuurde Slavisa Jokanovic was opgevolgd. De Italiaan toonde wel enig begrip voor de ingreep van de club. „Ook ik ben heel teleurgesteld in de resultaten. Na een korte opleving kort na mijn komst viel het allemaal tegen. Dan is het niet onlogisch dat er iets gebeurt.”

Ranieri werd in 2016 verrassend met Leicester City kampioen van de Premier League. Bij die club werd hij later ook ontslagen. In de tussentijd was hij nog actief bij het Franse FC Nantes.

