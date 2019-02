UEFA straft Ramos dubbel zo hard

De aanvoerder van Real Madrid moet daardoor de eerstvolgende twee duels toekijken in plaats van de gebruikelijke uitsluiting voor één wedstrijd.

Ramos kreeg in de slotfase in Amsterdam zijn derde gele kaart van dit seizoen, na een opzichtige overtreding op Ajacied Kasper Dolberg. Hij was daardoor automatisch geschorst voor het eerstvolgende duel. Vanaf de kwartfinales zou Ramos in de Champions League dan weer met een schone lei kunnen beginnen.

De 32-jarige verdediger gaf kort na afloop zijn opzetje toe. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet bewust deed'', liet Ramos optekenen. Hij kwam snel op deze woorden terug, maar toen was het kwaad al geschied en opende de UEFA een onderzoek. Ramos werd tijdens de behandeling van de zaak schuldig bevonden aan het opzettelijk incasseren van een gele kaart.

De return tegen Ajax is dinsdag in Madrid.

De UEFA legde Ajax voor de thuiswedstrijd tegen Real Madrid een boete op van 19.000 euro wegens het afsteken van vuurwerk, het gooien van voorwerpen op het veld en het gebruik van een illegaal spandoek. De Spaanse club moet 1500 euro betalen vanwege vuurwerk in het bezoekersvak van het stadion in Amsterdam.