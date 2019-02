Romario lacht: ’Dat heb ik het meest gemist aan Nederland’

„De kou”, zei de tolk die de Braziliaan had meegenomen lachend tegen Omroep Brabant. Een opmerkelijk antwoord, want de voormalig spits liep altijd bij de kleinste temperatuurdaling met handschoenen en een maillot over de Nederlandse velden. „Ik heb me altijd heel welkom gevoeld in Nederland en ik kijk uit naar het weerzien met iedereen. Ik heb altijd veel liefde ontvangen, die wil ik nu teruggeven.”

Op uitnodiging van PSV-shirtsponsor Energie Direct staat Romario zaterdag op een praalwagen in ’Lampegat’, de carnavalsnaam van Eindhoven in deze dagen. „Ik ga carnaval vieren, PSV bezoeken en de fans bezoeken”, lachte de Braziliaan.

Een thuisduel bijwonen van PSV zit er voor Romario dit weekend niet in. De koploper van de Eredivisie gaat zaterdagavond op bezoek bij Excelsior.

Romario is blij met zijn PSV-shirt. Ⓒ Screenshot PSV

