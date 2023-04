Na drie afgekeurde Twente-goals wint juist Utrecht

De eerste inzet van Joshua Brenet in de beginfase van het duel leverde al meteen een ingreep van de VAR op. Zijn rake kopbal bleek tevergeefs vanwege buitenspel.

Bekijk ook: Speler FC Twente onwel in spelersbus

FC Twente leek halverwege de eerste helft alsnog op voorsprong te komen. Vaclav Cerny stuitte eerst nog op Utrecht-keeper Fabian de Keijzer, maar uit de rebound was Sem Steijn trefzeker. Zijn doelpunt werd eveneens afgekeurd na ingrijpen van de VAR, omdat Cerny zijn poging in buitenspelpositie deed.

Op herhaalrecept

Ruim twintig minuten voor tijd ging FC Twente op herhaalrecept toen Ricky van Wolfswinkel de bal binnenschoot. Ook in de opbouw richting zijn goal constateerde de VAR buitenspel, waardoor het juichen de spits van de Enschedeërs verging.

Een minuut nadat de treffer van Van Wolfswinkel werd afgekeurd, zag de wereld er in De Galgenwaard compleet anders uit. Uitgerekend aan de andere kant van het veld vloog de bal wél reglementair tegen de touwen. Sander van de Streek troefde Michel Vlap af en zette koers richting de rand van het strafschopgebied. Zijn schot van afstand was hard en onhoudbaar voor Twente-doelman Lars Unnerstall.

Reparatiepoging

Twente trachtte Utrecht bij de keel te grijpen, maar vergat door te drukken. Het kreeg de rekening gepresenteerd in de vorm van de goal van Van de Streek. Ook een reparatiepoging in de 76ste minuut - middenvelders Steijn en Vlap gingen, Michal Sadilek en Manfred Ugalde kwamen - haalde niets uit.

Utrecht dankte het behouden van de voorsprong ook aan het keeperswerk van De Keijzer, die in de slotfase enkele belangrijke reddingen in huis had. Twente drong wel aan, maar vergat zichzelf te belonen voor een wedstrijd waarin de bezoekers het betere van het spel hadden.

Zes punten

De overwinning doet Utrecht drie punten dichterbij naaste rivaal Twente kruipen, al is van een serieuze concurrentiestrijd nog geen sprake. Het verschil tussen de nummer zes en zeven van de Eredivisie is op dit moment zes punten.

De nederlaag van Twente betekent dat Sparta Rotterdam minimaal een week op de vijfde plek van de ranglijst blijft staan. De ploeg van trainer Maurice Steijn deklasseerde Heerenveen op zaterdag met 4-0.

’Buitenspel is buitenspel’

Trainer Ron Jans van FC Twente had na de nederlaag bij FC Utrecht (1-0) geen kritiek op de arbitrage, hoewel drie doelpunten van zijn club werden afgekeurd. „Buitenspel is buitenspel”, reageerde de vertrekkende coach bij ESPN. „Ik heb het niet teruggezien, maar het zal wel kloppen. Maar vooral mentaal is het voor de spelers natuurlijk heel moeilijk te verwerken.”

„We maken één foutje en dat wordt dan meteen afgestraft”, zo keek Jans terug op de treffer van Sander van de Streek. „De jongens hebben hard gewerkt, er zat een idee achter alles wat ze deden en we speelden goed voetbal. Maar we moeten een goal maken en dat doen we niet.”

Twente-uit is niet zo goed als Twente-thuis. Jans: „Je probeert er een vinger achter te krijgen. Dit verlies was niet verdiend, maar we verliezen wel. En zo is het vaker gegaan dit seizoen. Daarom draaien we een goed seizoen, maar geen geweldig seizoen. Toch geven we niet op. We blijven strijden om de vierde plaats. Het kan nog.”