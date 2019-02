Uitgefloten Price mist 9-darter en ontsnapt aan nederlaag

In de zesde leg kwam Price via 180 en 177 uit op 144. Met opnieuw twee keer triple 20 bleef dubbel 12 over, maar dat succes boekte hij dus net niet. Zijn tegenstander Luke Humphries toonde op het podium de volle waardering voor Price, die even later in de leg wel in tien darts naar zich toetrok.

De laatste negendarter die in de Premier League werd gegooid, staat op naam van Adrian Lewis. De tweevoudig wereldkampioen - dit jaar niet present - noteerde de perfecte leg op 13 april van 2017. Dat deed hij in een partij tegen Raymond van Barneveld.

Boegeroep

Het publiek in Exeter was overigens opnieuw niet op de hand van Price. Hij is - mede dankzij een akkefietje vorig jaar in zijn gewonnen Grand Slam of Darts-finale tegen Gary Anderson - niet de meest geliefde speler. Net als twee weken geleden in Glasgow tegen Van Barneveld werd Price opnieuw diverse malen uitgefloten en klonk er regelmatig boegeroep uit de zaal.

De confrontatie met Humphries, één van de negen invallers voor de afwezige Anderson, was van hoogstaand niveau. De gemiddelde scores lagen rond de 100 punten per drie pijlen. Price verspeelde een 4-2 voorsprong en ontsnapte uiteindelijk zelfs aan een nederlaag. Humphries miste één wedstrijdpijl, waarna de partij alsnog in een 6-6 gelijkspel eindigde.

Price steekt de laatste periode in een uitstekende vorm. Vorig weekeinde won hij beide events tijdens de Players Championships, waarbij hij in veertien partijen liefst tienmaal een gemiddelde van boven de 100 liet noteren. In de Premier League behaalde hij uit vier partijen middels één zege en drie puntendelingen nu vijf punten.

Uitslagen 4e speelronde Premier League Darts

Luke Humphries * - Gerwyn Price 6-6

Daryl Gurney - Rob Cross

Mensur Suljovic - Peter Wright

Michael van Gerwen - James Wade

- James Wade Michael Smith - Raymond van Barneveld

* Luke Humphries is één van de negen invallers. Gary Anderson trok zich namelijk voorafgaand aan de Premier League Darts terug met een rugblessure.