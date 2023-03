Premium Het beste van De Telegraaf

’Als doelman komt er af en toe wel veel op je af’ Drommel leeft op na zwaar jaar: gesprekken met mental coach en vader geven PSV-keeper rust

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-doelman Joël Drommel komt zijn doel uit en vangt de bal tijdens de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Ⓒ FOTO Getty Images

WAALWIJK - Na de 1-0 zege van PSV op RKC Waalwijk door een goal van Johan Bakayoko liep Joël Drommel met een brede lach van het veld. De 26-jarige keeper, die de geblesseerde Walter Benitez verving, had met een degelijke partij een substantieel aandeel in de eerste uitzege van de Eindhovenaren in Eredivisie-verband in vier maanden tijd. Een mooi moment voor Drommel na een zwaar jaar, waarin hij zijn plek onder de lat kwijtraakte bij PSV en als bankzitter in de anonimiteit verdween.