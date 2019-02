Schuldgevoelens bij Gasly na crash

„Het was een stevige crash en het was mijn fout”, liet Gasly weten. „Ik maakte een fout in bocht 9 en raakte de controle kwijt. Ik voel me vooral schuldig voor onze mannen in de garage, die nu de hele nacht moeten doorwerken. Afgezien van dat ik nog een beetje na tril voel ik me verder goed.”

Verder wilde hij het vooral over positieve zaken hebben. „We hebben nu een aantal dagen veel rondjes gereden en de indruk van de auto is goed. We liggen op schema. Met de dag gaan we beter begrijpen hoe we het beste in deze auto naar boven kunnen halen. Het resultaat moet straks bij de openingsrace in Melbourne zichtbaar zijn.”