Eefting: ’WK-zilver fucking vet!’

Roy Eefting Ⓒ Hollandse Hoogte

In de eerste poging was het meteen raak voor Roy Eefting. Nog nooit eerder reed hij de scratch op een WK baan, in het Poolse Pruszkow pakte hij zilver. „Fucking vet dat het meteen in mijn eerste poging lukt. Ik heb gewoon WK-zilver!”, jubelde de 29-jarige coureur.