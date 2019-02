Büchli knalt naar WK-goud op keirin

De Noord-Hollander hield in de finale de Japanner Yudai Nitta en de Duitser Stefan Bötticher achter zich. Büchli veroverde bij de Spelen van Rio 2016 al zilver op de keirin. Daarvoor was hij al twee keer derde geweest op een WK: in 2013 en 2014. „Ik ga alleen voor goud”, zei hij in de aanloop naar dit WK. De laatste Nederlandse wereldkampioen keirin was Theo Bos in 2006.

De 26-jarige Büchli, die deel uitmaakt van de commerciële Beat-ploeg, had in de BGZ Arena in het Poolse Pruszkow na een weifelend begin op overtuigende wijze de finale gehaald. Na de eerste ronde had hij nog herkansingen nodig, maar daarna won hij zowel zijn kwartfinale als zijn halve finale.

In de finale waren het de Australiër Matthew Glaetzer en daarna regerend Europees kampioen Bötticher die twee ronden voor het einde de sprint aantrokken. Büchli kwam erover en hield het tot de streep vol.