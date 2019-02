AZ verhuurt Vejinovic aan Poolse middenmoter

De 29-jarige voetballer is aangetrokken door Arka Gdynia, de huidige nummer elf van de Poolse competitie. Hij speelde eerder voor Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord.

AZ legde Vejinovic vorig jaar zomer voor vier jaar vast. Hij kwam dit seizoen niet veel in actie voor de Alkmaarse club, waar hij in het kampioensseizoen 2008-2009 zijn debuut maakte in het betaalde voetbal.

De Poolse transfermarkt sluit deze donderdag.