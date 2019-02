Büchli: twee dagen goede benen, twee keer goud

Op woensdag had hij een van de drie races gereden, als derde man achter Roy van den Berg en Harrie Lavreysen. ,,Die jongens voor me reden zo hard en ik moest ze maar zien te volgen. Fysiek was ik zo moe, maar mentaal was het een perfecte voorbereiding'', vertelde Büchli kort voordat hij de regenboogtrui aan mocht trekken.

Hij had zijn race voorzichtig opgebouwd. ,,Normaal zet ik de sprint wat vroeger in. Maar het ging vandaag alleen maar om winnen. Ik reed eigenlijk een slechte kwalificatieronde, waardoor ik naar de herkansingen moest. Ik had voor de finale veel energie verspeeld, dus als ik zou willen winnen, moest dat van mijn sprint komen. Ik moest dus lang wachten. Glaetzer ging aan en daarna ook Bötticher, waardoor ik in een zetel naar de streep werd gebracht. Dit is mijn onderdeel. Ongelooflijk.''

Büchli nam ook revanche voor zijn pijnlijke vierde plaats vorig jaar op de WK in Apeldoorn. ,,Alles wat daar verkeerd ging, liep hier in de finale perfect.''