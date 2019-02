Gouden Büchli: ’Ik schrok me dood’

„Ik schrok me dood die eerste race. In drie jaar heb ik niet zo slecht gereden. Ik moet daar echt Harrie (Lavreysen, red.) en Roy (Van den Berg, red.) de schuld van geven. Die hebben me in de eerste ronde van de teamsprint gesloopt, door mij een rit te laten rijden die ver boven het niveau lag dat ik ooit heb ervaren. Ik heb dertig seconden moeten sterven om niet gelost te worden. Die gasten reden zo hard, dat heeft er ingehakt en daar had ik last van. Blijkbaar moet je lichaam dan weer even wennen aan de prikkel en gelukkig ging het daarna weer goed.”

Tacticus Büchli kon in de keirinfinale weer helemaal ’zijn’ spelletje spelen, al was er in het begin wat twijfel. „Vorig jaar tijdens de WK in Apeldoorn startte ik vanaf plek één en werd ik vierde. Nu werd ik weer op die positie gezet en daar was ik niet blij mee. Dan kom je meteen op kop en rijd je je benen leeg. Gelukkig kwamen die anderen er snel overheen en kon ik een beetje meesurfen. Die Stefan Botticher (derde, red.) was voor mij de favoriet, maar gelukkig kon ik er op het rechte stuk voorbij en dat doortrekken tot de finish”, aldus Büchli, achter wie de Japanner Yudai Nitta zilver pakte. „De opluchting is groot, toen ik de finish over kwam, dacht ik: eindelijk!”, doelend op de regenboogtrui waar hij al jaren naar smachtte.