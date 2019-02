Wade straft missers Van Gerwen hard af

Eerder in de Premier League won Van Gerwen achtereenvolgens wel van Michael Smith (7-5), Mensur Suljovic (7-3) en Rob Cross (7-2). „De andere spelers moeten goed spelen om me te verslaan. Ik moet verder zorgen dat ik in een goede vorm blijf en geen fouten maak”, stelde de nummer één van de wereld voorafgaand aan de strijd met Wade. Hij waarschuwde dus zichzelf, maar dit keer waren er toch teveel missers.

Dubbels

Van Gerwen toonde zich donderdagavond in Exeter vooral niet koelbloedig op de dubbels. In de vierde leg miste de 29-jarige Vlijmenaar liefst vijf kansen om Wade te breken en al vroeg een gat van twee legs verschil te slaan. Het werd echter 2-2. Ook in de zesde leg liet Van Gerwen vervolgens drie kansen onbenut om uit te lopen naar 4-2 en zo stond er gewoon 3-3 op het scorebord. Daarna sloeg Wade wel direct toe en nam zelfs brutaal de leiding (3-4) en maakte daarna zelf geen fouten meer. Dat alles leidde de eerste nederlaag van Van Gerwen in.

Het gemiddelde van Van Gerwen lag met 95,78 ook onder zijn normale niveau. Wade noteerde een iets betere score van 96,23. Het verschil werd vooral op de dubbels gemaakt: 28% raak van Van Gerwen om 46% doeltreffend van Wade. Het betekende voor Van Gerwen, die in zijn loopbaan de Premier League al vier keer won, de eerste nederlaag van 2019 op een televisietoernooi. „Ik doe mezelf hier tekort”, liet Van Gerwen in een eerste reatie tegenover RTL7 weten. Zelf schreef hij zijn verlies ook toe aan de gemiste dubbels, . „Ik kan veel beter dan dit. Ik was totaal niet scherp en maakte teveel fouten. Dat mag niet. Ik speelde als een krant.”

UK Open

Van Gerwen reist nu direct door naar Minehead, waar hij dit weekeinde aan de UK Open deelneemt. Daar hoopt hij na de wereldtitel en de Masters zijn derde major van dit jaar op zijn naam te schrijven. Omdat de Brabander in de top-32 van de wereld staat, stroomt hij bij de UK Open pas vanaf de vierde ronde in/ Vorig jaar werd Mighty Mike door landgenoot Jeffrey de Zwaan verrassend in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld.

Uitslagen 4e speelronde Premier League Darts

Luke Humphries * - Gerwyn Price 6-6

Daryl Gurney - Rob Cross 1-7

Mensur Suljovic - Peter Wright 7-4

Michael van Gerwen - James Wade 3-7

- James Wade 3-7 Michael Smith - Raymond van Barneveld

* Luke Humphries is één van de negen invallers. Gary Anderson trok zich namelijk voorafgaand aan de Premier League Darts terug met een rugblessure.

