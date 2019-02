Gevoelig verlies ’Barney’ tegen geblesseerde Smith

Smith kende in aanloop naar de partij het nodige fysieke ongemak. De 28-jarige Brit onderging afgelopen maandag een spoedoperatie, waarbij een abces uit zijn lies werd verwijderd. De verliezend finalist van het afgelopen WK zat dan ook onder de pijnstillers en antibiotica. Smith kende al geen goede start van de Premier League, waarin hij bij zijn eerste drie optredens tweemaal een nederlaag leed en één keer gelijkspeelde.

Knokker

Ook Van Barneveld is niet denderend aan het seizoen begonnen. De Hagenees moet tijdens zijn afscheidsjaar via de vloertoernooien een plek in de top-32 van de wereldranglijst zien veilig te stellen. Lukt dat niet, dan gaat deelname aan het WK darts in december aan zijn neus voorbij. Op die vloertoernooien wil het nog niet echt lukken. Tijdens vier deelnames bij de Players Championship kwam hij niet verder dan de tweede ronde.

In de Premier League toonde ’Barney’ eerder wel aan een knokker te zijn. Zo kwam de vijfvoudig wereldkampioen twee keer terug uit een verslagen positie. Tegen Gerwyn Price overleefde hij wedstrijdpijlen en boog een 3-6 achterstand om in een 6-6 gelijkspel en tegen Mensur Suljovic vocht de nummer 29 van de wereld zich zelfs terug van een 1-5 achterstand. Ook toen hield hij ternauwernood een punt (6-6 in legs) over aan die strijd. De openingspartij tegen James Wade werd door hem verloren.

Bekijk ook: Smith gaat ondanks spoedoperatie de strijd met Van Barneveld aan

Michael Smith laat Raymond van Barneveld kansloos. Ⓒ PDC

Degradatie

Van Barneveld oogde in Exeter relaxt. Smith strompelde daarentegen vooral over het podium. Dat mentale voordeel zette ’Barney’ snel om in een voorsprong van 3-1. Doordrukken zat er echter niet in. Daarvoor gaat alles de laatste jaren gewoonweg te moeizaam bij de voormalig postbode en ontbreekt het bij hem vooral ook aan vertrouwen in eigen kunnen. Zo kon Smith gewoon terugkomen tot 3-3.

Het publiek in Exeter werd niet getrakteerd op spectaculair darts, maar zag Smith in het slotstuk wel een dodelijke versnelling inzetten. Daardoor kwam hij zelfs nog bijna tot een gemiddelde van honderd punten per drie pijlen; 98,79 om 94,38. Op dat moment kon Van Barneveld niets meer uitrichten. „Ik kak een klein beetje in. Dan komt hij met 3-4 voor en loop je eigenlijk weer een beetje achter de feiten aan”, stelde hij tegenover RTL7. „Het is hier stervenskoud en je hebt koude handen. Je komt geen moment in de wedstrijd.”

In het gevecht om’degradatie’ deed Van Barneveld geen goede zaken. Smith droeg de laatste plek op de ranglijst over aan de Nederlander. De Brit heeft nu één puntje meer. Alleen de nummer laatst verlaat na donderdag 28 maart (negende speelronde, Judgement Night in Ahoy) het strijdtoneel. „Nu kom je op een plek dat je onderaan staat, een plek waar je thuishoort. Je bent de nummer 29 van de wereld”, sloot Van Barneveld af.

Teleurstelling bij Raymond van Barneveld. Ⓒ PDC

Bekijk ook: Wéér pijnlijke nederlaag Van Barneveld

Bekijk ook: Wade straft missers Van Gerwen hard af

Uitslagen 4e speelronde Premier League Darts

Luke Humphries * - Gerwyn Price 6-6

Daryl Gurney - Rob Cross 1-7

Mensur Suljovic - Peter Wright 7-4

Michael van Gerwen - James Wade 3-7

- James Wade 3-7 Michael Smith - Raymond van Barneveld 7-4

* Luke Humphries is één van de negen invallers. Gary Anderson trok zich namelijk voorafgaand aan de Premier League Darts terug met een rugblessure.

Bekijk ook: Van Gerwen daagt concurrentie opnieuw uit

Bekijk ook: Uitmuntende Price klopt op de deur bij Van Gerwen