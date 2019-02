Willem II in bekerfinale na bizarre strafschoppenserie

AZ kwam na ruim 20 minuten nog wel op voorsprong door een prachtig schot van Calvin Stengs die zichzelf knap had vrijgemaakt. Vooral voor rust had Willem II weinig in de melk te brokkelen.

Verlengen

Met nog zo'n 25 minuten op de klok wist Willem II het tij toch te keren. Alexander Isak tekende voor de gelijkmaker: 1-1. Daar bleef het in de reguliere speeltijd bij. Meteen aan het begin van de verlenging miste Willem II een uitstekende kans om op voorsprong te komen. Invaller Vangelis Pavlidis schoot maar rakelings langs.

Alexander Isak geeft doelman Marco Bizot van AZ het nakijken: 1-1. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een domper voor Willem II snel in de tweede verlenging was het uitvallen van Diego Palacios. Ogenschijnlijk met veel pijn aan zijn voet moest hij per brancard het veld verlaten.

AZ kwam een paar minuten voor tijd nog goed weg toen een bal van Kristófer Kristinsson op de paal belandde. Gescoord werd er niet meer. In de beslissende strafschoppenserie, die volgens het ABBA- principe werden genomen, toonde Willem II zich de beste met dank aan doelman Wellenreuther. De Duitse keeper stopte de eerste drie strafschoppen van AZ. Na de misser van Bjørn Johnsen in de vijfde beurt (paal) was de serie van elf meter beslist.

Op 5 mei wacht Ajax in De Kuip dat woensdag bekerhouder Feyenoord met 3-0 uitschakelde. Willem II stond voor het laatst in 2005 in de bekerfinale. Toen was PSV met 4-0 te sterk.