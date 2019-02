Aanvoerder Peters: als kerels gespeeld

,,We hebben als kerels gespeeld'', liet hij glunderend weten bij FOX Sports. ,,Afgezien van een paar momenten hadden wij in deze wedstrijd het initiatief. Dit is een grote overwinning voor de club. Hier gaan we even van genieten.''

Bekijk ook: Willem II in bekerfinale na bizarre strafschoppenserie

Peters loofde de fanatieke steun van de Tilburgse aanhang. ,,Voor de wedstrijd hadden we nog een rondje door de stad gemaakt. Het was ongelooflijk wat we zagen en wat de fans ons meegaven. We beseften allemaal dat het een unieke avond was voor de club en dat we een uniek kans hadden op de bekerfinale. Onze supporters verdienen dit als geen ander. Ze hebben 120 minuten achter de ploeg gestaan. Als je nu ook ziet, wat het allemaal losmaakt, dan is het gewoon geweldig dat we de bekerfinale hebben gehaald.''

Voor zichzelf was Peters ook dolgelukkig. ,,Ik moest van ver komen'', doelde hij op de zware knieblessure die hem lang aan de kant hield. ,,Maar ik sta er weer. Dit is ook een overwinning op mezelf.''