Penaltykiller Wellenreuther: ’Kwestie van geluk’

„Ach, het is vooral een kwestie van geluk en ik had vanavond het geluk aan mijn kant. Deze wedstrijd zal ik mijn hele leven niet meer vergeten.”

Trainer Adrie Koster sprak ook over een loterij van elf meter. „We hebben er nog wel op getraind. Maar sommige spelers hebben moeite met de druk, dat heb je vanavond weer kunnen zien. We speelden in de eerste helft slordig, met een slechte veldbezetting. Daarna ging het beter en konden we AZ goed onder druk zetten. Onze fans waren fantastisch, maar dat zijn ze het hele seizoen eigenlijk al. Het is mooi dat we onze supporters daarvoor hebben kunnen belonen met de bekerfinale.”