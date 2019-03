’Cardiff liet verongelukte Sala aan lot over’

Volgens Willie McKay werd de voetballer door de club uit Wales aan zijn lot overgelaten. ,,Hij werd in een hotel gezet en moest via de computer min of meer zijn eigen reis regelen.”

McKay is al enige tijd niet meer actief als voetbalmakelaar, maar hielp zijn zoon, die zich als zaakwaarnemer ontfermde over de transfer van Sala. De Argentijnse spits zou voor 17 miljoen euro de overstap maken van het Franse Nantes FC.

„Niemand van Cardiff leek zich om hem te bekommeren”, aldus McKay. „Het was gênant. Dan koop je een speler van 17 miljoen euro en laat je hem in een hotel aan zijn lot over. Cardiff heeft zichzelf voor schut gezet. Het is schandalig hoe ze zich hebben opgesteld.”

Willie McKay Ⓒ Hollandse Hoogte

Cardiff ontkent in alle toonaarden. Volgens de clubleiding was men juist bezig met het boeken van een reguliere lijnvlucht.

Bekijk ook: Vliegtuig Sala had niet mogen opstijgen

Sala wilde na het afronden van zijn overgang naar Wales nog een keer afreizen naar Frankrijk om afscheid te nemen van zijn teamgenoten. McKay senior regelde dat uiteindelijk voor hem. De voormalig voetbalmakelaar klopte aan bij David Henderson, een ervaren piloot, die ’hem en vele voetballers uit zijn stal al talloze keren richting het vasteland van Europa had gevlogen’.

Dit keer had Henderson zijn zaakjes echter niet op orde. Uit onderzoek is gebleken dat het vliegtuig, een Piper Malibu N264DB, nooit had mogen opstijgen. De piloot in kwestie, David Ibbotson, had geen vergunning om op commerciële basis passagiers te vervoeren en had bovendien moeten inzien dat het vanwege de slechte weersomstandigheden beter was geweest om niet op te stijgen.

De bewuste Piper Malibu N264DB. Ⓒ AFP

McKay senior zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. „Als je een taxi belt, vraag je toch ook niet aan de chauffeur om zijn rijbewijs? Ik wilde die jongen gewoon helpen. Ik houd niemand verantwoordelijk. Het was gewoon een tragisch ongeval.”

Van Ibbotson ontbreekt momenteel nog ieder spoor. De autoriteiten gaan er echter niet van uit dat de piloot de crash heeft overleefd. Sala en het vliegtuig werden twee weken na het ongeval op de bodem van Het Kanaal teruggevonden. De voetballer bleek te zijn overleden aan hoofd- en borstletsel.

1,8 miljoen

Volgens McKay is Nantes FC zijn zoon vanwege diens hulp bij de transfer nog 1,8 miljoen euro schuldig, een bedrag waar ze (voorlopig) niet om zullen vragen. „Het gaat op dit moment niet om geld. Het draait om het tragische feit dat twee levens verloren zijn gegaan. Dan doet 1,8 miljoen euro er niet toe.”

Geen slachtoffer

De zoon van McKay twijfelt door het incident of hij zijn loopbaan als zaakwaarnemer wil vervolgen. „Maar dit is niet het moment om zulke knopen door te haken”, aldus Mark McKay. „Ik wil me ook niet voordoen als slachtoffer. Dat ben ik niet, al is het wel een zware tijd voor mij en de mensen om mij heen.”