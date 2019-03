Opmerkelijke verklaring Van Gerwen

„Ik ben veel beter dan dit”, begon de regerend wereldkampioen na zijn 3-7 nederlaag tegen The Machine. „Met alle respect, ik moet gewoon van hem winnen. Dat heb ik echter niet gedaan en moet ik mezelf kwalijk nemen. Ik was totaal niet scherp en heb veel fouten gemaakt. Dat mag niet.”

Status

Van Gerwen gaf vervolgens aan waarom hij niet volledig bij de les was geweest in de Westpoint Arena in het Engelse Exeter. „De Premier League is niet meer de Premier League van een paar jaar geleden”, aldus Mighty Mike in gesprek met RTL7. „Toen stonden er allemaal knallers en wilde je iedere week presteren. Natuurlijk wil je hier ook winnen, maar het is anders. De status van de Premier League is gewoon minder.”

James Wade viert zijn zege op Michael van Gerwen. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG/PDC

„Geen Phil Taylor, geen Gary Anderson. En natuurlijk een paar spelers die gruwelijk uit vorm zijn”, aldus Van Gerwen, onder anderen doelend op Raymond van Barneveld, die nog zonder zege is en onderaan staat. „En dan heb je natuurlijk ikzelf nog, die als een natte krant speelde vandaag. Dat maakt het wel compleet.” Van Barneveld verloor in Exeter met 4-7 van Michael Smith, de afgelopen maandag nog met spoed werd geopereerd aan een abces bij zijn lies.

Invallers

„Heel jammer omdat de kwaliteit in de breedte minder wordt en iedereen weet wat Gary kan”, schetste Van Gerwen voor aanvang van de Premier League tegenover De Telegraaf/Telesport al de situatie rond de afmelding van Anderson.

De PDC besloot om de vacante positie van de Schot op een bijzondere manier in te vullen. Er kwam geen vaste vervanger, maar tijdens de eerste negen speelronden mag elke keer iemand anders komen opdraven. Dat plan wordt door de bond als revolutionair betiteld, maar Van Gerwen had er direct zijn bedenkingen bij. De nummer één van de wereld had liever een vaste stand-in gezien. „Dat wel ja, maar ik weet niet precies wat de intentie van de PDC is. Misschien dat ze iets nieuws willen proberen.”

Van Gerwen won de prestigieuze competitie al vier keer. De laatste drie jaar was de 29-jarige Brabander oppermachtig en ook in 2013 was hij de allerbeste. Het zal voor hem volgende week nog lastiger worden om zich te motiveren. In de vijfde speelronde in Aberdeen krijgt de Nederlander namelijk te maken met John Henderson, één van de invallers.

Raymond van Barneveld baalt van zijn nederlaag. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG/PDC

Uitslagen 4e speelronde Premier League Darts

Luke Humphries (invaller) - Gerwyn Price 6-6

Daryl Gurney - Rob Cross 1-7

Mensur Suljovic - Peter Wright 7-4

Michael van Gerwen - James Wade 3-7

Michael Smith - Raymond van Barneveld 7-4