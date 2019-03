Video: langlaufer gepakt met dopingnaald in arm

Max Hauke weet het: hij is er gloeiend bij. Ⓒ screenshot

Dopingzaken ontaarden geregeld in ’welles-niets-discussies’. Sporters beweren dan dat het verboden middel per ongeluk in het lichaam is terechtgekomen, maar in het geval van de Oostenrijkse langlaufer Max Hauke lijkt er geen ruimte voor twijfel.