Kramer: ’Ik trek al 15 jaar aan dood paard’

Sven Kramer: „Het overzicht wordt minder.” Ⓒ ANP

CALGARY - Een jaarlijks terugkerend WK allround in Heerenveen, als commerciële afsluiting van het schaatsseizoen. Sven Kramer is tijdens zijn heerschappij op ’s werelds ijsbanen nu eenmaal gewend om groot te denken. Dus waarom zou hij in de aanloop naar de laatste zelfstandige mondiale titelstrijd op de grote vierkamp niet met zo’n revolutionair plan op de proppen komen? Desnoods, zo klonk het met de van hem zo bekende bravoure, steekt hij de handen uit de mouwen bij de organisatie. „Waarom niet?”