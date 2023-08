Valentijn Driessen: ’Boycot alles waar Spaanse bondsvoorzitter Rubiales mee te maken heeft’

De vervloekte kus van Luis Rubiales houdt iedereen in de greep. De maatschappij pikt het niet, getuige alle reacties. Op enkele foute macho’s na zetten velen zich actief af tegen de publieke aanranding door de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Zonder wederzijdse toestemming zoen je elkaar niet vol op de mond, zoals Rubiales deed bij sterspeelster Jennifer Hermoso na het veroveren van de wereldtitel door Spanje. In een normale beschaving is geen plaats voor dergelijk gedrag.