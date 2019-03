Verstappen dankt monteurs na nachtwerk

De Nederlander moest even vrezen dat hij kostbare tijd op de baan zou mislopen, maar de mechaniekers waren mooi op tijd klaar met oplappen van de RB15.

Verstappens nieuwe teamgenoot Pierre Gasly vloog donderdag op hoge snelheid de bandenstapel in op het Circuit de Catalunya. De Fransman beschadigde de bolide dusdanig dat hij de rest van de dag niet meer in actie kon komen.

Een hard gelag voor Verstappen, aangezien de twee Red Bull-coureurs de wagen moeten delen in Barcelona. Tijdens testweken mogen teams slechts één bolide inzetten.

„Dit was een van mijn zwaarste crashes ooit. Ik tril nog een beetje na, maar het gaat goed met me”, aldus Gasly na zijn crash. „Het wordt een lange nacht voor de monteurs. Dat spijt me. Hopelijk kan Max morgen gewoon in actie komen, zodat we ons weer op positieve punten kunnen focussen.”

Pierre Gasly knalde hard in de bandenstapel met de RB15. Ⓒ F1

Teambaas Christian Horner was mild voor Gasly, die vorige week ook al crashte. „Dit soort dingen gebeurt nou eenmaal. Gelukkig is Pierre in orde. Dat is het belangrijkste.”

De eerste race van het jaar, de Grand Prix van Australië, vindt over ruim twee weken plaats: op 17 maart.