Wiegman laat Leeuwin overvliegen

De verdedigster van Everton neemt de plaats in van Victoria Pelova van ADO Den Haag, die donderdag tijdens de training bij een onschuldig duel een schouderblessure opliep.

Nederland verloor woensdag in de strijd om de Algarve Cup met 2-0 van Spanje. Maandag is in Parchal de tweede groepswedstrijd, tegen Polen. De finalewedstrijden van de Algarve Cup zijn woensdag.

Oranje is in voorbereiding op het wereldkampioenschap, dat komende zomer in Frankrijk plaatsvindt.