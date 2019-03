EK indoor: geen favorieten, wel kansen voor Oranje

Hordenloopster Nadine Visser maakt statistisch gezien de meeste kans op een ’Nederlandse’ medaille. Haar 7,96 op de 60 meter met hindernissen staat als vierde genoteerd op de lijst met snelste Europese tijden van dit jaar. Visser verraste vorig jaar, tijdens de WK indoor in Birmingham, met brons in 7,84. Toen moest ze twee Amerikaanse loopsters voor zich laten en die zijn uiteraard bij deze continentale titelstrijd niet van de partij. Zelf draait Visser niet om haar bedoelingen heen: „Het hoogst haalbare is mijn doel.”

Dafne Schippers is altijd een medaillekandidaat, maar de vraag is vooralsnog of ze morgen daadwerkelijk aan de start van de series voor de 60 meter verschijnt. Mogelijk maken naweeën van een struikelpartij op de trap meedoen aan deze relatief onbelangrijke kampioenschappen onverantwoord. Gisteren trainde ze nog voorzichtig, vandaag zal ze enkele starts oefenen en dan een beslissing nemen.

Maar zelfs wanneer Schippers zich weer kiplekker voelt, is het winnen van een medaille niet vanzelfsprekend. Ze liet in de afgelopen maand met 7,18 ’slechts’ de zesde Europese tijd noteren en is vooral bezig met ’technische ontwikkelingen’ met het oog op het buitenseizoen.

Naast Schippers en Visser is meerkampster Anouk Vetter ook een topper in de Nederlandse ploeg. Maar omdat bij indoorwedstrijden speerwerpen, de specialiteit van Vetter, niet op het programma van de vijfkamp staat, is de kans op een hoge klassering niet zo groot.

Lisanne de Witte (400 meter), Maureen Koster (3000 meter) en Thijmen Kupers (800 meter) hebben het ook in zich om een plek op het podium te veroveren. Maar deze drie Nederlanders worden door niemand bij de favorieten genoemd.

Eén of twee medailles, meer zit er volgens de kenners voor Nederland niet in bij deze Europese kampioenschappen.

Bekijk hieronder in grote lijnen het programma van de Nederlanders:

Vrijdag

11.05 uur Vijfkamp (vrouwen)

22.40 uur 3000 meter (vrouwen) met Mauren Kooster

Zaterdag

21.10 uur 400 meter (vrouwen) met Lisanne de Witte

21.35 uur 60 meter (vrouwen) met Dafne Schippers *

Zondag

19.25 uur 60 meter horden (vrouwen) met Nadine Visser *

19.57 uur 800 meter (mannen) met Tijmen Kupers *

*mits gekwalificeerd