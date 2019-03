’Barney’ hard voor zichzelf: ’Slaat helemaal nergens op’

Het verhaal rond Van Barneveld is bekend. De 51-jarige Hagenees verkeert op sportief vlak al jaren niet meer in de vorm die hem vele titels opleverde. Ook in zijn privéleven loopt niet alles op rolletjes. Daarbij opgeteld de depressies en burn-out, zoals hij vorig jaar zelf verklaarde, maakt het leven van een profdarter er niet makkelijker op. Daarom is ’Barney’ ook bezig aan zijn laatste jaar en worden in 2019 de pijlen definitief opgeborgen.

Dreun

Tegen Smith kende Van Barneveld nog een prima start. Zijn 28-jarige opponent strompelde over het podium. Smith werd afgelopen maanden namelijk nog met spoed geopereerd aan een abces bij zijn lies. Toch verscheen hij in Exeter, weliswaar volgestopt met pijnstillers en antibiotica, op het podium. Smith leek op weg naar een logische nederlaag, maar gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij knokte zich terug van een 1-3 achterstand en deelde Van Barneveld vervolgens een enorme dreun uit door met 7-4 te winnen.

Na afloop zocht Van Barneveld voor de camera’s van RTL7 naar een verklaring. „Vertel het mij maar. Je gaat in zijn ritme mee, hij speelt eigenlijk helemaal niet zo lekker in die eerste vier legs. Ik kak ook een klein beetje in en dan komt hij terug en met 3-4 voor en loop je weer een beetje achter de feiten aan. Op 4-6 mag hij beginnen en dan ben je gewoon klaar.” Ook klaagde hij over ’stervenskoude handen’. „Zullen mensen wel weer zeggen, hij heeft weer wat. Maar je komt geen moment in de wedstrijd.”

Raymond van Barneveld (achtergrond) buigt het hoofd voor Michael Smith. Ⓒ PDC

Nummer laatst

De conclusie is hard voor Van Barneveld. Door de nederlaag zakte hij op de ranglijst van de Premier League Darts naar de laatste plaats. De voormalig postbode heeft nog vijf speelronden de kans om zich van die plek te ontdoen. Lukt dat niet, dan neemt hij op donderdagavond 28 maart in Ahoy tijdens Judgement Night afscheid van de prestigieuze competitie. De beste acht darters strijden vervolgens nog wekenlang om een plek in de top-4 en de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden. „Als je de scores niet gooit en contstant 60, 60 en 60. Dan is het simpel. Dan kom je op de plek dat je onderaan staat, de plek waar je thuishoort.”

Van Barneveld beaamt: „Zorgwekkend. Je wil niet alleen degraderen, je wil ook naar de laatste vier natuurlijk. Ik kan hier wel allerlei bijdehante dingen gaan roepen, dat ik van bepaalde mensen ga winnen. Maar je staat 29e. Je mag blij zijn met een wildcard.” De enorme duikeling op de wereldranglijst heeft de ooit zo geroemde Nederlander te danken aan de voortijdige uitschakeling op het laatste WK, waar hij al in de tweede ronde verloor van de onbekende Litouwer Darius Labanauskas. „Je verbaast je gewoon over je eigen spel, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Het is gewoon totaal niet constant.”

UK Open

De doorreis naar Minehead is er eentje voor Van Barneveld waar hij nog enkele zaken kan overdenken. Vanaf vrijdag begint daar de UK Open, het major-toernooi dat hij in het verre verleden twee keer (2006 en 2007) won. Omdat hij nog net in de top-32 van de zogenoemde Order of Merit staat, hoeft hij pas in de vierde ronde in te stromen. Het wordt tijd voor resultaat.

