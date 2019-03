Til: ’Draak van een wedstrijd’

„Het was een dramatische wedstrijd”, aldus aanvoerder Guus Til van de Alkmaarders, die na een 1-1 eindstand met 2-1 onderuit gingen in de strafschoppenserie.

„Van beide kanten was het ontzettend slecht, maar achteraf gezien was Willem II misschien wel de betere partij. Wij hebben in ieder geval een draak van een wedstrijd afgeleverd. Elke bal ging fout en na de 1-1 zijn we niet meer in de wedstrijd geweest.”

Over de vier gemiste penalty’s wilde en kon Til weinig vertellen. „Tsja, wat moet ik erover zeggen”, stamelde de middenvelder voor de camera van FOX Sports.

John van den Brom: „Ook voor mij persoonlijk is het jammer.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook trainer John van den Brom baalde als een stekker. „Het resultaat is heel teleurstellend, net als de manier waarop we speelden. In de tweede helft en de verlenging vergaten we te voetballen en waren we heel matig in balbezit.”

De Alkmaarse strafschoppen deden ook bij Van den Brom pijn aan de ogen. „Als de doelman van Willem II er drie klemvast kan pakken, zijn ze gewoon niet goed genomen. We hebben vaste nemers, die het goed kunnen, maar vandaag lukte het niet.”

Van den Brom vindt het doodzonde dat AZ de bekerfinale in De Kuip misloopt. Aankomende zomer vertrekt hij naar FC Utrecht. „Ook voor mij persoonlijk is het jammer. Ik had heel graag met iets tastbaars afscheid willen nemen. Die droom is nu vervlogen.”