Van Aert debuteert in Omloop voor Jumbo

Van Aert krijgt ondersteuning van zijn landgenoot Maarten Wynants en de Nederlanders Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen, Danny van Poppel en Taco van den Hoorn.

„We hebben in de breedte een erg sterk team voor Omloop Het Nieuwsblad. Daar moeten we optimaal gebruik van maken. Wout, Danny, Timo en Mike zijn de aangewezen mannen om de finale te rijden. Zij moeten proberen om met de besten over de Muur van Geraardsbergen te komen”, zegt ploegleider Nico Verhoeven.

Zondag staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. Die wedstrijd werd vorig jaar gewonnen door Dylan Groenwegen. Jumbo-Visma rekent nu opnieuw op de Nederlandse sprinter. Verhoeven: „In Kuurne rijden we met Dylan voor de overwinning. We moeten goed door de heuvelzone geraken om daarna in een goede positie te komen voor een sprint.”