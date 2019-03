Vetter zakt weg op vijfkamp

De 26-jarige Arnhemse doet voor het eerst in vier jaar weer mee aan een indoortoernooi. In 2015 deed ze haar laatste vijfkamp bij de EK in Praag.

Ze verwacht geen grootse daden in Glasgow. De 200 meter en het speerwerpen ontbreken op de vijfkamp en dat zijn twee van haar sterke onderdelen. „Ik wil vooral kijken waar ik sta. Ik heb er vooral heel veel zin in en het is ook goed voor outdoor om dit te doen”, zei ze in aanloop naar het toernooi.

De Franse Solene Ndama zette de beste tijd neer op het eerste onderdeel: 8,09. De Britse Katherina Johnson-Thompson, de favoriete voor het goud, noteerde de tweede tijd: 8,27.

Liemarvin Bonevacia is in de series van de 400 meter uitgeschakeld. De atleet van Curaçao eindigde in zijn heat als zesde en laatste in 47,86. Hij won twee jaar geleden bij de EK indoor in Belgrado nog brons.

De 29-jarige Bonevacia liep twee weken geleden bij de NK indoor nog een seconde sneller; met 46,87 verdiende hij toen zijn ticket voor Glasgow. Maar in de Schotse hal kwam de atleet van Rotterdam Atletiek er niet aan te pas. In de laatste 100 meter verkrampte hij en moest de lopers voor hem laten gaan.

Nederlands indoorkampioen Tony van Diepen deed het heel wat beter. Hij liep bekeken naar de tweede plaats in zijn serie in 47,32 en plaatste zich rechtstreeks voor de halve finales op vrijdagavond. De Tsjech Jan Tesar, medaillekandidaat op de 400 meter, kwam in de race van Van Diepen ten val.